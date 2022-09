Die EZB hebt wahrscheinlich am Donnerstag den Leitzins auf 1,25 Prozent an. Doch was bedeutet das bei einer Inflation von 9,1 Prozent im Euro-Raum?

Haben Sie Kritik oder Lob zur Audioversion des Morning Briefings? Dann mailen Sie mir unter: [email protected].

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen