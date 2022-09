Handelsblatt Rethink Work Löst eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Fachkräftemangel?

Eva Klimpel hat eine Job-Plattform für Mütter gegründet, Roman Gaida schreibt über das Leben als „Working Dad“. Im Podcast „Rethink Work“ diskutieren sie, wie Eltern auf dem Arbeitsmarkt bleiben.

Düsseldorf Deutschland steckt mitten im Fachkräftemangel. Im August 2022 waren in Deutschland knapp 890.000 offene Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Als Lösung werden oft erhöhte Einwanderung und die Automatisierung von Jobs diskutiert. Aber was ist mit den vielen Eltern, die derzeit in Teilzeit arbeiten oder aufgrund fehlender Vereinbarkeit von Familie und Beruf dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen?

Tatsächlich lag die Erwerbstätigenquote von Eltern mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren im Jahr 2019 bei 63,4 Prozent - allerdings arbeiten auch knapp zwei Drittel der erwerbstätigen Mütter in Teilzeit. Im Handelsblatt-Podcast Rethink Work sprechen Eva Maria Klimpel, Gründerin der Job-Plattform Momjobs, und Roman Gaida, EMEA-Chef bei Mitsubishi Electrics und Autor des Buches „Working Dad“, darüber, was Unternehmen und Politik leisten müssen, um Eltern als Arbeitskräfte zu gewinnen.

So gründete Eva Maria Klimpel die Plattform Momjobs, als ihr nach dem vierten Kind nur noch Teilzeit-Jobs im Callcenter angeboten wurden – trotz zwölf Jahren Berufserfahrung und akademischer Abschlüsse. „Ich saß da zwischen Windeln und Möhrenbrei und habe mich gefragt, warum jetzt eigentlich für mich kein Platz mehr auf dem Arbeitsmarkt ist, nur weil ich die Kinder ab und zu mal sehen möchte, die ich in die Welt gesetzt habe“, sagt Klimpel im Gespräch mit Handelsblatt-Digitalchefin Charlotte Haunhorst. Heute vermittelt sie selbst Arbeitskräfte an familienfreundliche Unternehmen – wobei dies nicht explizit Teilzeit bedeuten muss.

Von Eltern als „stiller Reserve“ für den Arbeitsmarkt will sie trotzdem nicht sprechen: „Alle schreien, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ich bin der Meinung, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir haben einen Vollzeitbeschäftigungs-Mangel.“

Roman Gaida und seine Frau arbeiten wiederum beide Vollzeit, außerdem betreuen sie vierjährige Zwillinge. Er sagt: „Erst mal wäre es ja gut, wenn wir als Unternehmen die Mütter und Väter gar nicht erst verlieren.“ Er sieht deshalb bei Unternehmen die Pflicht, Elternzeiten als Karrierebaustein von Anfang an mitzudenken und nicht als Hindernis. Idealerweise würde darüber früh in der Karriere gesprochen werden. „Vereinbarkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens, sondern sie ist Teil einer gesunden Unternehmenskultur“, sagt Gaida.

Inwiefern Frauen bei der Diskussion um Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch für die Männer eine Pionierrolle einnehmen müssen, inwiefern der Gender-Pay-Gap bei der Entscheidung für eine längere Elternzeit eine Rolle spielt und wann auch arbeitende Väter schiefe Blicke bekommen, erzählen Klimpel und Gaida in der aktuellen Folge Handelsblatt Rethink Work.

