Handelsblatt Rethink Work Welche konkreten Tricks Führungskräften bei Krisen helfen

Priorisieren, meditieren oder 70 Stunden arbeiten – Karriere-Autorin Julia Beil analysiert im Podcast, welche Taktiken Chefs nutzen und wie man aus ihrer Sicht New-Work-Humbug erkennt.

Julia Beil und Charlotte Haunhorst (r.)

Düsseldorf „Mit diesen Strategien kommen Sie durch die Multikrise“ – so lautete kürzlich die Überschrift eines Handelsblatt-Wochenendtitels. Allein, dass CEOs, Mangerinnen und Gründer heute offen über Stress und psychische Belastungen sprechen zeigt, wie sehr die Arbeitswelt sich verändert hat. Wo früher noch stets Stärke bis zum Herzinfarkt demonstriert wurde, setzt sich heute die Erkenntnis durch: Auch Chefs sind Menschen, die Themen wie die Pandemie, der Ukrainekrieg und die Inflation mitnehmen.

In der aktuellen Podcast-Folge Handelsblatt Rethink Work gibt Julia Beil, Teamleiterin beim Handelsblatt für Karriere und Mitautorin der Titelgeschichte, Einblicke in den Umgang von Top-Führungskräften mit dem VUCA-Phänomen. VUCA steht dabei für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Ungewissheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit) und beschreibt die neuen Rahmenbedingungen der Unternehmensführung.

Beil sagt über die Recherche: „Die Leute sind gestresst wie kaum je zuvor, und zwar gerade Führungskräfte. Wir haben in dem Artikel Zahlen. 41 Prozent der Top-Managerinnen und -Manager in Deutschland beobachten an sich Burnout Symptome.“

Dementsprechend hätten sie nach konkreten Maßnahmen gefragt, die Führungskräfte gegen den Stress verwenden. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus: „VW- und Porsche-CEO Oliver Blume hat uns erzählt, dass er auch auf analoge Kalender setzt. Er hat seinen immer dabei, ausgedruckt im Din-A3-Format. Mir persönlich wäre das etwas zu sperrig. Stefan Schaible von der Beratung Roland Berger ist wiederum es ganz wichtig, dass er viel liest, dass er Sport macht. Das fand ich sehr spannend.“ Generell sei bei der Recherche aber auch aufgefallen, dass viele ihre Arbeitszeit eher ausgeweitet hätten anstatt weniger zu arbeiten – was wiederum oft zum Burn-out führen kann.

Dementsprechend wurde auch ein Interview mit Chefarzt Christian Graz geführt, der in seiner Klinik gestresste Managerinnen und Manager behandelt. Beil sagt: „Was der erzählt hat, hat mich teilweise schon geschockt.“ So habe er berichtet, dass viele Topmanagerinnen und Topmanager wahnsinnige Probleme damit hätten, Schwäche zu zeigen. „Mir ist besonders im Gedächtnis geblieben, dass er vielen von denen nicht einfach sagen kann, dass er ihnen eine Depression diagnostiziert. Das wollen diese Menschen nämlich nicht hören. Er spricht dann lieber ihnen gegenüber vom berufsbedingten Ausbrennen.“

Welche Anforderungen Mitarbeitende an ihre Chefs mittlerweile haben und welche New Work Maßnahmen aus ihrer Erfahrung als Karriere-Reporterin Unternehmen nicht voranbringen, erzählt Julia Beil Handelsblatt Digitalchefin Charlotte Haunhorst ist der aktuellen Folge Rethink Work.

