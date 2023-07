 Professorin Johanna Bath: „Jede Minute Pendelzeit tut weh"

Die Professorin an der European School of Business in Reutlingen erforscht, wie es mit der „schönen neuen Arbeitswelt“ weitergeht. Johanna Bath

Düsseldorf Nach dem Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen setzen die meisten Unternehmen auf hybrides Arbeiten. Viele haben festgelegt, an wie vielen Tagen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Firma kommen müssen. Aber was ist die richtige Mischung zwischen Homeoffice und Büro?

Das wüssten die wenigsten, sagt Johanna Bath in der neuen Folge von Handelsblatt Rethink Work. Bei vielen Unternehmen herrsche eine „riesige Unsicherheit“. Bath arbeitete nach diversen Stationen in der Beratung viele Jahre im Management bei der einstigen Daimler AG. Seit 2018 ist sie Professorin für Finanzen und Strategie an der ESB Business School in Reutlingen und erforscht, wie es mit der „schönen neuen Arbeitswelt“ weitergeht.

Die Wirtschaftsingenieurin findet es schockierend, dass Unternehmen, die über Jahrzehnte eine strenge Präsenzkultur gepflegt haben, plötzlich sagen: „Kommt rein, wann ihr wollt.“ Alle Schleusen bei einem Thema zu öffnen, das für die meisten Menschen mittlerweile ein wichtigerer Faktor sei als das Gehalt, könne nicht funktionieren.

Professorin Johanna Bath: Hybrides Arbeiten erfordert bestimmte Kompetenzen

Bath glaubt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus wissen, wann es besser für sie ist, ins Büro zu kommen. Warum müssen dann trotzdem so viele Unternehmen ihre Beschäftigten zurücklocken?

„Es hat sich einfach eine Gewohnheit eingeschlichen, eher den Weg ins Homeoffice zu wählen“, antwortet die 40-Jährige. Das würde auch durch Druck von außen ausgelöst. „Wir leben mittlerweile in einer Welt, wo jede Minute Pendelzeit oder die Suche nach einem stillen Raum, wo ich meine Videokonferenzen machen kann, wehtut“, erklärt Bath.

Mitarbeiter im Home Office müssen priorisieren können

Sie beobachtet in vielen Unternehmen Unterschiede zwischen den Wahrnehmungen, die umso größer seien, je weiter die Führungskraft vom Otto-Normal-Mitarbeitenden weg ist. Dieser „Perception Gap“ ist laut Bath oft auf einen Umstand zurückzuführen: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten bestimmte im Homeoffice notwendige Fähigkeiten im Gegensatz zu ihren Führungskräften nicht. Dazu gehöre etwa die Kompetenz, Prioritäten zu setzen oder sich selbst zu organisieren. So entstünde oft das Vorurteil, der Mitarbeitende optimiere nur seine eigenen Bedürfnisse.

Grundsätzlich ist Bath der Meinung, dass sowohl von Mitarbeitenden als auch Führungskräften heute sehr viel verlangt wird. Sie erklärt, welche Kompetenzen beim hybriden Arbeiten gefragt sind; warum an der ESB Business School Präsenzpflicht herrscht; und wie ein Musikvideo geholfen hat, die Studentinnen und Studenten an den Campus zurückzuholen.

Mehr: Die vorherige Folge von Rethink Work hören Sie hier

Erstpublikation: 17.07.2023, 07:34 Uhr.