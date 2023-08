Rethink Work Doreen Denstädt über die AfD, Rassismus und ihre große Klappe

„Ich sage immer das, was ich meine.“ (Foto: Jacob Schröter) Doreen Denstädt

Düsseldorf Doreen Denstädt ist seit Februar Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in der rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen. Sie ist die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland – in einem Bundesland, in dem die AfD mit Fraktions- und Landeschef Björn Höcke laut Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Infratest-dimap von Anfang Juli auf 34 Prozent kommt.

Ihre eigene Partei, die Grünen, würde dagegen mit fünf Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag schaffen. Obwohl das ziemlich trübe Aussichten für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres sind, hat die 45-Jährige keinen Plan B. „Momentan ist das Glas noch halb voll“, sagt Denstädt.

Und mit Blick auf die AfD sagt sie: „Wir müssen uns gerade jetzt entschieden entgegenstellen.“ Wie sie das in ihren Bereichen Migration, Justiz und Verbraucherschutz tun will, das erklärt sie in der neuen Folge von Handelsblatt Rethink Work.

Rassismus und Diskriminierung sind für Denstädt, deren Vater aus Tansania stammt, ständige Begleiter. Als bekannt wurde, dass sie den Ministerposten übernimmt, gab es im Netz viele Hassbotschaften und beleidigende Kommentare. Das habe sie nicht sonderlich mitgenommen, sagt sie, dennoch erstattet sie oft Anzeige. Denn: „Wenn es keiner anzeigt, dann ist es auch nicht passiert. Dann haben wir am Ende ein Bild, das zeigt: Wir haben hier kein Problem.“

Geboren in Saalfeld/Saale wuchs Denstädt in Erfurt auf und war „im Kindergarten und in der Schule das einzige schwarze Kind“. Später dann nicht die erste, aber lange Zeit die einzige schwarze Polizistin in Thüringen.

Denstädt erzählt von der ehemaligen DDR, in der sie schon früh lernte, was sie sagen darf und was nicht, und von den „Baseballschlägerjahren“, wie sie die Jahre nach der Wende nennt. Aber auch von ihrem Bauingenieur-Studium und ihrer Leidenschaft für Baustellen, auf denen „Hautfarbe überhaupt keine Rolle gespielt hat“.

Doch der Job auf dem Bau war als Alleinerziehende mit zwei kleinen Kindern nicht vereinbar, deswegen bewarb sie sich bei der Polizei im gehobenen Dienst. Sie fuhr lange Streife und arbeitete ab 2021 in der Polizeivertrauensstelle des Thüringer Innenministeriums, wo sie Menschen betreute, die sich über die Polizei beschwerten.

Im selben Jahr trat sie auch bei den Grünen ein. Die kritischen Stimmen, dass sie nur wenig Erfahrung in der Politik habe, bevor sie Ministerin wurde, seien leiser geworden, sagt Denstädt. Was sie in den ersten Monaten als Ministerin gelernt hat? „Dass ich mit meinem Bauchgefühl meistens richtigliege.“

Und sie spricht über ihre große Klappe („Ich sage immer das, was ich meine“), ihren Kleiderschrank und die verlorene Kontrolle über ihren Kalender.

