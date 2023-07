Rethink Work Kampfpilotin, Astronautin, Krisenexpertin: Nicola Winter über starke Nerven und Leadership

Die 38-Jährige war eine der ersten Kampfjetpilotinnen in Deutschland und könnte als erste deutsche Frau ins All fliegen. (Foto: Maren Richter) Nicola Winter

Düsseldorf Schon mit 16 hielt Nicola Winter ihren ersten Flugschein in der Hand – im Hängegleiten. Nach dem Abitur bewarb sie sich bei der Luftwaffe und wurde eine der ersten Kampfjetpilotinnen Deutschlands; flog zuerst Tornado und dann Eurofighter.

Sie sei manchmal bei Flugshows, in denen sie in ihrer schicken Fliegeruniform vor dem Kampfjet gestanden und die Bundeswehr repräsentiert habe, gefragt worden, wo denn der Pilot sei. „Da habe ich mich immer umgeguckt, nach links und rechts und an mir runter, und gesagt: Anscheinend bin ich das“, erzählt sie in der neuen Folge von Handelsblatt Rethink Work.

Später bildete Winter in den USA mehrere Jahre selbst Piloten aus und absolvierte zahlreiche Überlebenstrainings. Sie spricht darüber, wie ihr einmal fast zwei Zehen erfroren sind und warum ein „stoischer Mindset“ in kritischen Situationen hilft – und Aktionismus nicht.

Sie sei schon oft an ihre Grenzen gekommen, in das „Tal der Tränen und des Schweißes“, wie sie es nennt. Das sei Teil des Systems, gerade bei der Fliegerei. „Das ist wie Hochleistungssport.“

2018 verließ Winter die Bundeswehr und machte einen Zwischenstopp bei der Managementberatung McKinsey. Sie habe zu dem Zeitpunkt Technik-Know-how gehabt, die schnellsten Flugzeuge der Welt fliegen und bauen dürfen und auch gelernt, wie man Menschen führt. „Ich hatte aber noch nicht verstanden, wie man Geld verdient als Unternehmen, wo das herkommt, was dazu wirklich notwendig ist“, sagt Winter.

Mittlerweile arbeitet die 38-Jährige, die neben der Pilotenausbildung Luft- und Raumfahrttechnik studiert hat, als Keynote-Speakerin, vor allem zum Thema Leadership, und als Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Dabei geht es auch darum, was sich von den Führungsprinzipien der Bundeswehr lernen lässt und wie man selbst im größten Stress die Nerven behält – Stichworte: atmen, denken, machen.

Aus Winters Sicht gibt es viel schlechte Führung. Das Problem in Deutschland sei, dass man Führung nicht gezielt lerne – und kein ehrliches Feedback bekomme. Sie ist überzeugt: „Menschen, die von ihren Chefs existenziell abhängig sind, werden immer verschobenes Feedback abgeben.“

Ende 2022 schaffte Winter es unter 22.000 Bewerberinnen und Bewerbern in die Astronautenreserve der Europäischen Weltraumorganisation Esa und könnte als erste deutsche Frau ins All fliegen. Dass die Europäer in der Raumfahrt von China und den USA weiter abgehängt zu werden drohen, bereitet ihr „fast schlaflose Nächte“.

Körperlich muss sie als Astronautin der Reserve in guter Form sein. Sie gibt Einblicke in ihr Fitnessprogramm („Mein Sport ist, hinter meinem Kind herzurennen“) und erklärt, warum sie glaubt, dass sich Familie und Karriere nicht jeden Tag „ausbalancieren“ lassen, sondern nur über Jahre oder sogar Jahrzehnte.

