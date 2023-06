Rethink Work Kati Schmidt aus San Francisco ist froh über ihre Entlassung

Die zweifache Mutter war eine der ersten Mitarbeitenden bei Airbnb in Deutschland und lebt seit acht Jahren in San Francisco. (Foto: privat [M]) Kati Schmidt

Düsseldorf Es war ein Mittwochmorgen im März in ihrem Homeoffice in San Francisco, als Kati Schmidt ein Meeting in ihrem Kalender entdeckte: mit dem CEO von Course Hero, ihrem direkten Chef und der Personalchefin. Erst im Februar hatte sie nach drei Jahren bei dem Bildungstechnologieanbieter die Leitung der internationalen Expansion übernommen.

„Ich habe noch kurz optimistisch gedacht: Vielleicht kann ich meine Strategie präsentieren“, erzählt sie in der neuen Folge von Handelsblatt Rethink Work. Doch nach wenigen Minuten war das Meeting vorbei und die 39-Jährige ihren Job los – genauso wie 15 Prozent der Belegschaft von Course Hero und Zehntausende andere bei den Tech-Firmen im Silicon Valley.

Trotz wertschätzenden Gesprächs und großzügigen Abfindungspakets sei es zuerst ein Schock gewesen, erzählt Schmidt, die damals im siebten Monat schwanger war. Aber es war nicht ihre erste Entlassung, und „es gehört irgendwie dazu“, sagt sie. „Das Silicon Valley ist sehr dynamisch. Es passiert den Besten. Man darf es nicht persönlich nehmen.“

In Deutschland wäre eine so kurzfristige Entlassung undenkbar, für schwangere Frauen gilt obendrein ein besonderer Kündigungsschutz. Die vermeintliche Sicherheit vermisst Schmidt, die seit über acht Jahren in San Francisco lebt und eine der ersten Mitarbeitenden bei Airbnb in Deutschland war, nicht.

„Ich habe das immer ein bisschen als Einschränkung empfunden“, sagt sie. So wie man im Silicon Valley von heute auf morgen vor der Tür stehen könne, könne man eben auch beim nächsten Arbeitgeber anklopfen.

Ihre Tochter ist seit drei Wochen auf der Welt, und Schmidt ist mittlerweile froh, dass sie durch die Kündigung in der Schwangerschaft zwei Monate Zeit für sich hatte. Wäre sie nicht schwanger gewesen, hätte sie sich sofort etwas Neues gesucht, erzählt sie. Und wenn sie nicht entlassen worden wäre, hätte sie bis eineinhalb Wochen vor der Geburt gearbeitet.

Schmidt glaubt, dass die Entlassungswelle bei Konzernen wie Amazon, Microsoft, Meta oder Google dazu führt, dass noch mehr gegründet wird und wieder mehr Menschen kleineren Start-ups eine Chance geben und dort einsteigen. Vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Klimatechnologien und Cybersecurity – weniger im Kryptobereich.

„Bei den Großen ist es sehr angenehm, man verdient jedes Jahr mehr, kriegt einen Bonus, bekommt was zu essen“, erzählt Schmidt. Da sei es schwer, sich „diesen Schubs“ zu geben und zu gründen, auch wenn man eine gute Idee habe, weil man sehr viel aufgebe.

Sie selbst will im Herbst wieder einsteigen und sei für alles offen, auch für das Gründen. Sie glaubt allerdings nicht, „dass mein nächster Arbeitgeber mein letzter sein wird“.

