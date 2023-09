Handelsblatt Today 7,8 Prozent Wachstum, reger Handel mit Deutschland – wird Indien das neue China?

Düsseldorf Wird Indien das neue China? Zumindest mit Blick auf die Einwohnerzahl lässt sich diese Frage bereits mit Ja beantworten. Denn laut Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds ist Indien in dieser Kategorie inzwischen an China vorbeigezogen – wenn auch nur knapp, denn in beiden Ländern leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen.

Doch auch beim Wirtschaftswachstum hat Indien die Volksrepublik nun schon das fünfte Quartal in Folge hinter sich gelassen. Während das BIP in China im zweiten Quartal um 6,3 Prozent zulegte, betrug es in Indien 7,8 Prozent.

Aktuell sind die wirtschaftlichen Verflechtungen deutscher Unternehmen mit China um ein Vielfaches größer, aber es gibt Verschiebungen zu Gunsten Indiens: Die Einfuhren aus China sinken, während die Importe aus Indien steigen. Auf der anderen Seite exportieren deutsche Unternehmen immer mehr nach Indien, während die Ausfuhren nach China zurückgehen.

Vor allem Deutschland möchte sich angesichts geopolitischer Risiken unabhängiger von China machen. Doch kann Indien das entstehende Vakuum wirklich füllen? Und was bedeutet diese Entwicklung für das Verhältnis von Indien und China, die auch im Rahmen des BRICS-Clubs zusammenarbeiten? Darüber spricht Mathias Peer, Handelsblatt-Korrespondent in Bangkok, in der neuen Folge von Handelsblatt Today.

