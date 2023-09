Handelsblatt Today Achtung, Totalverlust: Daran erkennen Sie unseriöse Geldanlagen

Düsseldorf Der graue Kapitalmarkt ist ein Tummelplatz für Anlagebetrüger. Auf dem weitgehend unregulierten Spielfeld locken sie Verbraucher mit fragwürdigen Versprechen. Mit Start-up-Investments, KI-Trading oder Krypto-Anlagen sollen Anleger angeblich schnell und unkompliziert viel Geld verdienen können. Doch am Ende verlieren sie nicht selten Tausende Euro.

Das Handelsblatt erzählt die Geschichten von fünf Betroffenen, die der Traum vom schnellen Geld teuer zu stehen kam. Finanzredakteurin Judith Henke nennt in der neuen Folge von Handelsblatt Today die wesentlichen Merkmale, mit denen Anleger unseriöse Anbieter am Finanzmarkt erkennen können. „Im Prinzip kann jeder von Anlagebetrug betroffen sein“, sagt Henke.

Besonders gern bedienten sich die Anbieter psychologischer Tricks. So adressierten sie etwa die Angst ihrer Opfer, etwas zu verpassen, oder vermittelten ihnen das Gefühl, „Teil eines erlesenen Kreises“ zu sein. „Die meisten Betroffenen schildern mir gegenüber auch, dass sie erstmal skeptisch waren. Aber die Anbieter wissen, wie sie ihre Opfer einlullen“, erklärt Henke im Podcast.

Außerdem: Am Wochenende treffen sich die 20 größten Industrie- und Schwellenländer in Neu-Delhi, um über geopolitische Herausforderungen zu beraten. Doch ob sich die G20 am Ende auf eine Abschlusserklärung einigen können, ist fraglich.

Wegen Russlands Angriff auf die Ukraine und der Spannungen zwischen China und den USA ist das Staatenbündnis tief gespalten. Einige Beobachter zweifeln daher längst an der Handlungsfähigkeit der G20. Auslandskorrespondent Mathias Peer berichtet vom Veranstaltungsort.

