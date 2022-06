Handelsblatt Today Bei diesen Tech-Aktien gibt es noch Hoffnung

Düsseldorf Die Folgen der Rekord-Inflation in Europa und den USA dämpfen die Stimmung an den Märkten. Die US-Notenbank Fed wird in der Folge weiter die Zinsen erhöhen. Medienberichten zufolge könnte das noch in dieser Woche angekündigt werden.

Eine Zinserhöhung ist grundsätzlich schlecht für Tech-Aktien und spekulative Assets – und eine steigende Inflation sowieso. Das zeigt sich in diesen Tagen einmal mehr am wichtigsten amerikanischen Tech-Index: Der Nasdaq verlor am Montag fast fünf Prozent, rutschte auf seinen niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Und auch die älteste und wichtigste Kryptowährung der Welt, Bitcoin, stürzte zum Wochenbeginn weiter ab – um 14 Prozentpunkte.

Wie geht es nun weiter mit Tech-Anlagen? Welche Chancen und Risiken bieten Tech-Werte jetzt? Wo lohnt sich vielleicht ein Einstieg? Und wo zeichnen sich weitere Einbußen ab? Darüber spricht Host Agatha Kremplewski im „Tech-Deep Dive“ bei „Handelsblatt Today“ mit Finanzredakteur Andreas Neuhaus und New York-Korrespondentin Astrid Dörner.

Mehr Deep Dive-Themen aus dem Podcast:

