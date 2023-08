Handelsblatt Today Comeback des heimlichen Chipgiganten Arm: Der größte Börsengang des Jahres?

Softbank will im September seine Chiptochter an die Börse bringen. Für Arm wäre das bereits der zweite Börsengang. Beobachter haben hohe Erwartungen an den IPO.

Düsseldorf Wo Apple oder Android draufsteht, ist häufig Arm drin. Die Technik des Chipkonzerns ist in fast jedem Smartphone verbaut. Als der Eigentümer Softbank, ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern, am Dienstag offiziell den Börsengang von Arm im September ankündigte, euphorisierte das potenzielle Anleger. „Bei Stromsparchips und speziell bei Chips fürs Smartphone hat Arm eine absolut dominante Position“, sagt Chip-Reporter Joachim Hofer in der neuen Folge von Handelsblatt Today. In diesem speziellen Feld der Chipindustrie lasse sich Arm durchaus als Monopolist bezeichnen. Auch mit Blick auf die Zahlen ist das Unternehmen laut Hofer attraktiv für die Aktionäre: „Arm ist hochprofitabel. Allerdings sind der Gewinn und auch der Umsatz vergangenes Jahr leicht zurückgegangen.“ Das liege an dem massiven Einbruch des globalen Smartphone-Markts im vergangenen Jahr. Warum Softbank die Chiptochter ausgerechnet jetzt an die Börse bringen möchte, ahnt Japan-Korrespondent Martin Kölling. Er verweist auf das von Softbank betriebene Investmentgeschäft: „Softbank hat seit 2017 riesige Investmentfonds aufgelegt, die Softbank Vision Funds. Die haben weit mehr als 100 Milliarden Euro in ganz viele Start-ups wie Uber oder Wework investiert.“ Mit dem Einbruch in der Technologiebranche sorgten diese Investitionen jedoch für hohe Buchverluste bei den Japanern. Durch den Arm-IPO sollen diese Verluste zum Teil ausgeglichen werden. Mehr zu den Hintergründen und der Bedeutung von Arm hören Sie im Podcast. Mehr: Größter Börsengang des Jahres: Chipspezialist Arm startet Rückkehr an den Aktienmarkt. Wir haben ein exklusives Angebot für Handelsblatt-Today-Hörer: Testen Sie das digitale Handelsblatt drei Monate mit 30 Prozent Rabatt, und bleiben Sie immer informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Mehr Informationen erhalten Sie hier. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]

