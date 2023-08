Handelsblatt Today Das sind die heißesten Kandidaten für den Sprung an die Börse

Düsseldorf Was haben der Sandalenhersteller Birkenstock, der Glasproduktspezialist Schott Pharma und der Panzergetriebehersteller Renk gemeinsam? Die Antwort: All die genannten Unternehmen dürften demnächst den Sprung an die Börse wagen. Und das könnte man als Trendwende am sogenannten IPO-Markt interpretieren.

Denn Fakt ist: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die Zahl der weltweiten Börsengänge fast um die Hälfte eingebrochen. Analysen des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zeigen, dass es 2021 noch 2388 Börsengänge weltweit gab. 2022 waren es nur noch 1333. Und im ersten Halbjahr 2023 zählte EY insgesamt 615 Neuemissionen weltweit.

Nach dem Porsche-Börsengang im Herbst 2022 gab es dieses Jahr in Deutschland nur zwei IPOs: den der United-Internet-Webhosting-Tochter Ionos und den Börsengang der Thyssen-Krupp-Wasserstofftochter Nucera. Warum sich demnächst wieder mehr Unternehmen an die Börse trauen dürften, erklärt Finanzkorrespondent Peter Köhler im Podcast.

Außerdem spricht Schweiz-Korrespondent Jakob Blume über die Quartalszahlen der Großbank UBS und die Komplettübernahme der Credit Suisse.

