Handelsblatt Today Dax zeigt sich auch während der Korrektur noch robust

Düsseldorf Rezession, Zinserhöhungen oder steigende Preise – all das ist in der Theorie schlecht für den Aktienmarkt. Der Deutsche Leitindex hat sich in den vergangenen Wochen jedoch nicht von diesen vermeintlichen Negativeinflüssen beeindrucken lassen.

Bis Anfang August stieg der Kurs auf ein Rekordniveau und selbst nach dem jüngsten Rückschlag wirkt der Dax verhältnismäßig robust. Börsenexperte Ulf Sommer nennt bei Handelsblatt Today fünf Gründe dafür.

Einer davon ist die Bewertung des Dax, die den Leitindex für Anleger attraktiv macht. „Trotz seiner Rekordkurse ist der Dax nicht teuer“, sagt Sommer. Seine gute Performance sei jedoch vor allem darauf zurückzuführen, dass in ihm auch die Dividenden der Dax-Konzerne einberechnet sind. Der Dax sehe deshalb besser aus als er tatsächlich ist.

Außerdem: Das Reiseunternehmen Tui verbucht zum ersten Mal seit Pandemiebeginn einen Quartalsgewinn. Wenngleich die Reisekosten so hoch sind wie selten, scheint der Buchungsboom ungebrochen.

