Handelsblatt Today Die Zinswende naht: Was das für Sparkonto und Hauskredit bedeutet

Düsseldorf Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte im Sommer die Zinsen anheben – erstmals seit mehr als zehn Jahren. Die angekündigte Zinswende hält die Märkte schon seit Wochen in Bewegung. Aber was bedeutet das konkret? Und welche Folgen wird es für Menschen haben, die einen Kredit aufnehmen wollen oder sich um ihre Spareinlagen sorgen? Das erklärt in dieser Folge Finanzreporter Jan Mallien.

Mit Zinsen in schwierigen Zeiten kennt sich auch Tamaz Georgadze aus. Sein Start-up Raisin DS bietet mit der Plattform Weltsparen eine Art digitales Sparbuch an und verspricht „die besten Zinsen“ am Markt. Das war zuletzt ein Alleinstellungsmerkmal.

Warum er trotz der schwierigen Lage bei Start-up-Finanzierungen allgemein und kritischer News zu seiner Firma speziell optimistisch auf die kommenden Monate schaut, erklärt er in der aktuellen Folge von Handelsblatt Today.

Am Donnerstag könnte Tamaz Georgadze in Berlin als Gründer des Jahres ausgezeichnet werden. Der German Startup Award wird vom Bundesverband Deutsche Startups verliehen.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]