Handelsblatt Today Diese Unternehmen sind trotz Konjunkturflaute optimistisch

Düsseldorf Auch Deutschlands führende Unternehmen sind nicht vor der aktuellen Wirtschaftsschwäche gefeit. Die Nettogewinne der 40 Dax-Unternehmen sind nach Berechnungen des Handelsblatts im ersten Halbjahr um 22 Prozent gesunken. Optimistisch zeigen sich dennoch einige Kandidaten.

„Mit Blick auf das zweite Halbjahr überwiegt in den meisten Konzernzentralen Vorsicht, zumal sich die schwachen Konjunkturdaten vor allem aus Europa und dem einstigen Boomland China mehren“, sagt Handelsblatt-Finanzmarktanalyst Ulf Sommer. Doch: „Etliche Dax-Konzerne haben im ersten Halbjahr ihre Ertragsprognosen angehoben.“ Darunter Henkel, die Deutsche Telekom, Eon, RWE, Adidas, BMW und die Commerzbank. Was diese bunte Mischung eint, verrät Sommer in der neuen Folge von Handelsblatt Today.

Außerdem: Heilbronn ist bekannt als die Stadt des Weins. Doch künftig könnte der Ort in Baden-Württemberg sich auch mit Künstlicher Intelligenz einen Namen machen. Die Stadt soll zum größten KI-Zentrum Europas werden. Wie das gelingen soll und wie der Wirtschaftsstandort Deutschland davon profitieren soll, erklärt KI-Reporterin Larissa Holzki im Podcast.

