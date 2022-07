Handelsblatt Today Euro-Inflation erreicht Wert der USA: Das sind die Parallelen und die Unterschiede

Düsseldorf Nicht nur in Europa erreicht die Inflationsrate in diesen Tagen Rekordstände: Auch in den USA lag die Inflation im Mai bei 8,6 Prozent – dem höchsten Wert seit 40 Jahren. „Vor allem bei Lebensmitteln und bei den Energiekosten fällt die Teuerung auf“, sagt US-Korrespondentin Katharina Kort bei Handelsblatt Today.

Es gibt jedoch auch Inflationsgewinner: Deutsche Discounter wie Lidl und Aldi verzeichnen in den USA derzeit Kundenrekorde. Und der Trend zum Discounter, meinen Experten, ist in die USA gekommen, um zu bleiben.

Im Interview mit Lena Jesberg erklärt Katharina Kort, mit welchen Maßnahmen die US-Regierung und die Notenbank Fed die Inflation in den Griff bekommen wollen. Und was sich Deutschland und Europa davon abschauen könnten.

Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus

Außerdem: Ob am Flughafen, im Krankenhaus oder im Restaurant – in Deutschland ist der Arbeitskräftemangel in den vergangenen Monaten angewachsen. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt es derzeit mehr als 1,7 Millionen offene Stellen. Problematisch ist das nicht nur aus Sicht der Kunden: Für viele Unternehmen ist das fehlende Personal auch ein Geschäftsrisiko. Und der deutschen Konjunktur droht die Stagnation.

„Das langfristige Problem, das dahintersteckt, ist der demografische Wandel, der das Erwerbspersonen-Potenzial in den kommenden Jahren sehr stark schrumpfen lassen wird“, erklärt Politikredakteur Frank Specht im Titeltalk mit Tobias Gürtler. Und er benennt Lösungsansätze, um dem Arbeitskräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken.

>> Lesen Sie hier den Handelsblatt-Wochenendtitel: Flughafenchaos und Handwerker-Mangel – Letzter Ausweg Automatisierung

