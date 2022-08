Handelsblatt Today Evonik und Brenntag im Aktien-Check: Können Anleger dem Optimismus der Konzerne trauen?

Düsseldorf In dieser Woche haben Evonik und Brenntag, zwei der führenden deutschen Chemieunternehmen, ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. So unterschiedlich die Geschäftsmodelle der beiden Firmen sind, eines teilen sie sich: ihre Zuversicht.

Damit sind sie nicht allein. Während die Konjunktur schwächelt und die Sorgen um einen Gaslieferstopp durch Russland die Wirtschaft umtreiben, sind viele Akteure der Chemiebranche für ihre Geschäftsentwicklung weitgehend optimistisch. Evonik und Brenntag etwa rechnen mit starken Gewinnen. Auch das abgeschlossene Quartal lief zu ihrer Zufriedenheit: Evonik steigerte trotz steigender Energie- und Rohstoffpreise den Umsatz um 31 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Sprung bei Chemiehändler Brenntag war sogar noch größer: Da ging es um 37 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro aufwärts. Die Auftragsbücher sind voll.

„Erst in den Sommermonaten wird absehbar, ob sich an der Orderkraft etwas ändert“, sagt Markus Mayer, Leiter der Research Abteilung der Baader Bank. Die ökonomischen und politischen Probleme in China trübten die Aussichten. „Für Evonik beispielsweise ist China der wichtigste Markt. Dort wird ein Drittel aller chemischen Produkte weltweit produziert“, erklärt Mayer.

Die wachsenden Unsicherheiten aufseiten der Energielieferungen und -preise sieht Mayer dagegen gelassener: „Ich glaube schon, dass die europäische und gerade die deutsche Chemieindustrie Bremsspuren im Zuge eines Gasstopps sehen wird. Aber ich glaube nicht, dass dann bei der deutschen Chemieindustrie die Lichter ausgehen.“

