Handelsblatt Today Extended Droht dem Dax eine harte Korrektur? Zwei Risiken und vier Chancen

Warum hat der Dax nach der Auftakt-Rally so deutlich an Schwung verloren? Handelsblatt-Aktienanalyst Ulf Sommer über die Chancen und Risiken im Börsenjahr 2023.

Düsseldorf Seit die jüngste Dax-Rally im Februar an Schwung verloren hat und in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, wachsen die Sorgen vor einer Korrektur. Handelsblatt-Aktienanalyst Ulf Sommer spricht in der neuen Folge von Today Extended mit Host Sandra Groeneveld über sechs Faktoren, die den deutschen Leitindex in diesem Jahr noch maßgeblich bestimmen dürften.

Als Risiken nennt Sommer die Inflation und die steigenden Zinsen. Vor allem das Abflauen des Wirtschaftswachstums in den USA, dem wichtigsten Absatzmarkt für die Dax-Konzerne, stelle ein großes Risiko dar.

Doch er sieht auch eine Reihe von Chancen für weitere Kursgewinne: „Potenziale für den Dax nach oben gibt es, wenn sich die Gewinnaussichten für die Unternehmen weiter verbessern sollten“, erklärt Sommer. Gesunkene Energiepreise sowie Nachholeffekte in China nach der Öffnung der Märkte könnten dazu beitragen.

