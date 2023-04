Handelsblatt Today Extended Ernüchterung trotz Fast-Allzeithoch: Warum der Schein beim Dax trügt

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat in den vergangenen sechs Monaten eine fulminante Rally hingelegt: Er ist um etwa 27 Prozent gestiegen und damit wieder in die Nähe seines Allzeithochs gerückt. Aktuell läuft der Dax besser als die US-Märkte. Doch wie so häufig bewahrheitet sich auch hier ein altes Sprichwort: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Finanzmarktanalyst Ulf Sommer erklärt im Podcast, dass der starke Dax und das Fast-Allzeithoch über den wahren, schlechten Indexverlauf hinwegtäuschen: „Seit dem Jahr 2000 beruhen fast alle Gewinne aus dem Dax allein auf Dividenden, die die meisten Konzerne einmal im Jahr ihren Aktionären überweisen.“ Für das Handelsblatt hat Sommer den Leitindex um diese Dividenden bereinigt. Was bleibt, sei eine ernüchternde Bilanz: „Der Dax hat uns zwei verlorene Jahrzehnte beschert.“

