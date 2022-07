Handelsblatt Today Extended Grüne Investments: Wie Anleger Nachhaltigkeit und Rendite vereinen können

Nachhaltig investieren, aber wie? Thomas Kehl von Finanzfluss erklärt, welche Chancen und Risiken grüne Anlageformen bieten – und worauf Anleger achten sollten.

Düsseldorf Rendite an der Börse mit reinem Gewissen? Nachhaltige Geldanlagen versprechen genau das. Und das Angebot im Bereich „Sustainable Investing“ ist riesig: „Es gibt unglaublich viele nachhaltige Finanzprodukte“, sagt Thomas Kehl, Buchautor und Co-Gründer des Youtube-Kanals Finanzfluss.

Allerdings: „Es ist sogar schwieriger, nachhaltig zu investieren als neutral“, sagt Kehl auch. Auch deshalb, weil die Meinungen darüber, was nun eigentlich das Prädikat nachhaltig verdient und was nicht, in der Finanzbranche weit auseinandergehen. Und deshalb, weil jeder Anleger selbst eigene Präferenzen hat, was ihm beim Thema Nachhaltigkeit wichtig ist.

Worauf sollten Anleger nun achten, um sich im Wust an nachhaltigen Finanzprodukten zurechtzufinden? Und: Lohnen sich nachhaltige Investments überhaupt? All das erklärt Thomas Kehl in dieser Folge von Handelsblatt Today Extended.

Im Gespräch mit Host Tobias Gürtler führt der Finfluencer aus, woran Anleger ein nachhaltiges Investment erkennen können, welche nachhaltigen Finanzprodukte er welchem Anlegertyp empfehlen würde – und was er von nachhaltigen Anleihen und von alternativen grünen Anlageformen hält.



Mehr: Comeback von Atomkraft und Kohle: Hat die Nachhaltigkeit an der Börse jetzt ausgedient? – Der erste Teil des Gesprächs mit Thomas Kehl

