Handelsblatt Today Extended Zweigeteilter Dax: Warum einige Unternehmen optimistischer sind

Einige Unternehmen im Dax haben ihre Gewinnprognosen aufgrund von Inflation und Krieg gesenkt, andere heben sie an. Welche Branchen von der Anhebung betroffen sind und wie Anleger davon profitieren können.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat sich von seinem Jahrestief von Anfang Juli deutlich erholen können. Zuletzt konnte der wichtigste deutsche Index für drei Wochen in Folge an Wert zulegen, bis am vergangenen Donnerstag die Rally wieder ein abruptes Ende fand.

Dax-Unternehmen befinden sich nun in zwei unterschiedlichen Lagern: Während viele Unternehmen in Anbetracht von Inflation, Rezessionsängsten, Ukrainekrieg und Lieferengpässen eine Umsatz- und Gewinnwarnung für das Wirtschaftsjahr 2022 aussprachen, verkündeten einige Unternehmen tatsächlich eine Anhebung ihrer Gewinnprognosen.

Aktienanalyst Ulf Sommer hat analysiert, warum es zum Teil sogar innerhalb der Branchen zu einer Zweiteilung gekommen ist, und bespricht es mit Ina Karabasz in dieser Folge Handelsblatt Today Extended.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]