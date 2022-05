Handelsblatt Today Fed hebt Leitzins an – Was Anleger jetzt beachten müssen

Düsseldorf Die US-Notenbank Fed erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und reagiert damit auf die weiter steigende Inflationsrate in den USA. Zuletzt wurde der Leitzins in den frühen 2000er Jahren so deutlich angehoben. Nach der Fed-Entscheidung liegt der Leitzins nun zwischen 0,75 und 1,0 Prozent. US-Börsenexperte Markus Koch ordnet im Interview die Entscheidung von Fed-Chef Jerome Powell und die Reaktionen der Wall Street ein.

Außerdem: Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Wirtschaft weltweit. Laut einer neuen Prognos-Studie ist die Globalisierung gewissermaßen zum Stillstand gekommen: Der Handel verläuft innerhalb einzelner Blöcke und Regionen, die sich zum Teil neu formieren.

Im Titeltalk fasst Handelsblatt-Textchef Christian Rickens die Ergebnisse der Studie zusammen und erklärt, welche Bedeutung Russland und China für die deutsche Wirtschaft jetzt und zukünftig haben.

Russland ist für Deutschland ein wichtiger Lieferant von Energierohstoffen. Auch durch die von der EU nach Russlands Angriff auf die Ukraine verhängten Sanktionen wurden Öl und Gas zuletzt besonders teuer.

Immerhin: Für die deutsche Exportwirtschaft gibt Rickens Entwarnung. „Aus deutscher Sicht ist Russland komplett unbedeutend. Mit gerade mal zwei Prozent deutscher Exporte ist der Wegfall Russlands für Deutschland verkraftbar – es sei denn, wir sprechen von Unternehmen, die mit direktem Handel dorthin verstrickt sind.“

Bei der Exportkraft China kommt es, laut Rickens, besonders darauf an, wie China sich in der Weltwirtschaft weiter positionieren wird. Zum einen ist China Russland sehr verbunden, zum anderen hat der chinesische Markt aber auch eine besondere Relevanz für Europa. Vor allem für die Autoindustrie ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

