Handelsblatt Today Geldpolitik, Konjunktur, IPOs – diese Themen bewegen gerade die Wall Street

Düsseldorf Zwei Wochen vor ihrer nächsten Zinssitzung hat die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht vorgelegt. Im sogenannten Beige Book heißt es, das Wirtschaftswachstum sei zuletzt „bescheiden“ gewesen.

In den USA verdichten sich die Anzeichen, dass sich die Konjunktur allmählich abkühlt. Die Arbeitslosenquote sprang im August von 3,5 auf 3,8 Prozent. Das ist der höchste Wert seit eineinhalb Jahren. Und die Löhne stiegen so langsam wie seit Anfang 2022 nicht mehr.

„Laut Goldman Sachs wird es im September keine weitere Zinsanhebung geben. In dem Lager bin ich auch“, sagt Wall-Street-Reporter Markus Koch. In den USA bewegen sich die Leitzinsen aktuell in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent.

Die Konjunktur verliere an Dynamik und die Inflation sei auch schon teils rückläufig. „Ich würde deswegen davon ausgehen, dass das Ende der Zinsanhebungen bereits erreicht ist“, sagt Koch. Über dieses und vier weitere Themen, die die US-Börsen derzeit bewegen, spricht der Wall-Street-Reporter in der neuen Folge von Handelsblatt Today.

Außerdem erklärt Hauptstadtkorrespondent Jürgen Klöckner, warum bald schon der nächste Kostenschock in der gesetzlichen Krankenversicherung droht.

Mehr: Krankenkassen werden teurer – „Wir befinden uns an einem Kipp-Punkt“

