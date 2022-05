Handelsblatt Today Indien im Wirtschafts-Check: Innovativ, wachsend, politisch ambivalent

Düsseldorf Für viele Investorinnen und Investoren weltweit wird Indien immer interessanter. Gemessen am nominalen BIP ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und gilt neben China als das Schwellenland mit dem größten Potenzial.

Handelsblatt-Auslandskorrespondent Matthias Peer ist überzeugt: Durch die wachsende Mittelschicht könnte Indien in ein paar Jahren China als bevölkerungsreichstes Land ablösen.

Damit würde Indien endgültig eine wirtschaftlich ernst zu nehmende Konkurrenz für China. „Bisher war das Land eher protektionistisch eingestellt, doch es will sich nun weiter öffnen und Freihandelsgespräche mit der EU und England starten“, erklärt Peer im Podcast Handelsblatt Today.

Das Wachstum will Premierminister Narendra Modi auch in der Wirtschaft vorantreiben. Zwar startete der indische Premierminister Narendra Modi einige sehr große Infrastrukturprojekte und Digitalisierungsinitiativen, wie „Digital India“. Die Ergebnisse fielen jedoch zum Teil überschaubar aus. „Modi ist ein begabter Rhetoriker und guter Vermarkter“, sagt Peer.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Indien ist allerdings schon seit vielen Jahren in der Tech-Branche etabliert. Das Land gilt als beliebter Tech-Outsourcer für viele große Weltmarktführer und wird zunehmend zum globalen Handelsplatz. Der Apple-Zulieferer Foxconn etwa will die Mitarbeiterzahl verdoppeln, um mehr produzieren zu können. Auch der japanische Autohersteller Toyota will zukünftig bis zu 600 Milliarden Euro in Indien investieren, um die Produktion von Elektroautos auszubauen.

Keine klare Positionierung für oder gegen Russland

In seiner geopolitischen Rolle im Ukrainekrieg zeigt sich Indien ambivalent. Das Land pflegt einerseits zur EU und zu den USA sehr gute Beziehungen, ist andererseits im Rüstungsmarkt aber stark von Russland abhängig. „Indien setzt alles daran, sich von keiner Seite vereinnahmen zu lassen, und verfolgt wie jedes Land auch die eigenen Interessen. Es hat allerdings kein nationales Interesse daran, sich mit Russland zu verbünden oder anzufeinden.“

Außerdem: China hat sich in den vergangenen zwei Jahren vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind der Wirtschaft gewandelt. Investoren blicken immer kritischer auf die Volksrepublik. Die Skepsis hat mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie begonnen, verstärkt sich nun durch die enormen Tech-Regulierungen und die Probleme im Immobiliensektor, ausgelöst durch die drohende Pleite des Immobilienriesen Evergrande. Einen erneuten Höhepunkt der Kritik erreichte China durch die russlandfreundliche Haltung im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Interview erklärt Handelsblatt-Auslandschefin Nicole Bastian, welche Folgen das für Deutschland hat.





Wir haben ein exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Today-Hörerinnen und -Hörer. Interessiert? Dann schauen Sie rein.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]