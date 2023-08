Handelsblatt Today Ist Deutschland wirklich „der kranke Mann Europas“? Stimmung in Unternehmen verschlechtert sich weiter

Düsseldorf Deutschland kommt nicht von der Stelle. Das zeigt ein wichtiger Wirtschaftsindikator, den das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlicht hat: Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im zweiten Quartal. Zwar schrumpft die Wirtschaft damit aktuell nicht mehr und ist die technische Rezession vorerst abgewendet. Die Stimmung in deutschen Unternehmen verschlechtert sich aber dennoch, wie der Ifo-Geschäftsklimaindex belegt.

Das Ifo-Institut meldete am Freitag den vierten Rückgang in Folge. Im Rahmen der Umfrage befragt das Institut jeden Monat rund 9000 Unternehmen dazu, wie sie ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen und welche Erwartungen sie für die kommenden sechs Monate haben. Aktuell kommen aus allen Branchen negative Signale.

„Die Baubranche ist am stärksten getroffen. Die ist in einer Rezession – und da sticht insbesondere der Wohnungsbau hervor“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Konjunkturumfragen, in der neuen Folge von Handelsblatt Today. Im Podcast spricht er über die Kernprobleme des Landes und potenzielle Heilmittel für den vermeintlich „kranken Mann Europas“. Der Begriff, mit dem die britische Zeitschrift „Economist“ Deutschland um die Jahrtausendwende bezeichnet hatte, machte zuletzt anlässlich des neuen Titelcovers des Magazins die Runde.

Mehr: Keine Rezession mehr – aber die Euro-Zone hängt Deutschland ab

Wir haben ein exklusives Angebot für Handelsblatt-Today-Hörer: Testen Sie das digitale Handelsblatt drei Monate mit 30 Prozent Rabatt, und bleiben Sie immer informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]

Ab sofort sind wir bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichbar: 01523 – 80 99 427