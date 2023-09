Handelsblatt Today Kann Birkenstock bei seinem IPO vom Barbie-Hype profitieren?

Düsseldorf Der Barbie-Film hat weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist damit die erfolgreichste Kinoproduktion des Jahres. Der Film hat auch einen Hype rund um den deutschen Schuhhersteller Birkenstock ausgelöst, denn zum Ende der Geschichte tauscht Barbie ihre High Heels gegen Birkenstock-Sandalen.

Für Birkenstock kommt der Aufmerksamkeitsschub genau zur richtigen Zeit – das Unternehmen will in Kürze in New York an die Börse gehen. Finanzkreisen zufolge möchte der Hersteller von Sandalen und anderen Konsumgütern noch in dieser Woche sein geplantes Börsendebüt offiziell ankündigen.

Was bislang zum IPO bekannt ist, verrät Corporate-Finance-Korrespondent Arno Schütze im Podcast: „Nach allem, was man so hört, hofft Birkenstock wohl mindestens auf eine Acht-Milliarden-Dollar-Bewertung, manche sprechen sogar von zehn bis zwölf Milliarden Dollar.“

Außerdem stellt Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage & Märkte, die Lieblingsaktien der Hedgefonds vor. Dazu hat er sich die am stärksten gewichteten Einzeltitel innerhalb des „Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF“ angeschaut.

