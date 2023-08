Handelsblatt Today Kommt nach Greenwashing das KI-Washing?

Düsseldorf Viele Unternehmen werben damit, Künstliche Intelligenz in ihre Angebote integriert zu haben. Sie wollen so am aktuellen Boom teilhaben. Allerdings hält längst nicht jedes Unternehmen das, was es verspricht. Anleger, die auf der Suche nach KI-Unternehmen für ihr Depot sind, stellt das vor eine Herausforderung.

Darüber spricht Fondsmanager Georg von Wallwitz, Gründer der Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz, im Podcast: „In der Tat ist es so, dass die Inflation des Wortes KI in den Earnings Calls schwindelerregend ist.“ Wichtig sei es, dass die Pläne auch zu Ergebnissen führen. Von Wallwitz bewertet die KI-Versprechen skeptisch: „Ich denke mir: Show me the money. Also – ich möchte es erst mal sehen, bevor ich es glaube.“

Dass Unternehmen vom KI-Trend profitieren wollen, sei indes kein neues Phänomen: „An der Börse wird jedes Jahr eine Sau durchs Dorf getrieben“, sagt von Wallwitz und verweist beispielhaft auf den Kryptohype.

Außerdem: Am Freitag trifft US-Präsident Joe Biden auf die Staatschefs aus Japan und Südkorea. Das Treffen soll Einigkeit demonstrieren. Was das für China bedeutet.

Mehr: „Natoisierung Asiens“ erbost China – Was Japan und Südkorea in Vilnius erreicht haben

