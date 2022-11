Handelsblatt Today Lohnt sich derzeit ein Einstieg in den Dax?

Der Deutsche Leitindex hat im vergangenen Monat ein Plus von etwa 15 Prozent verzeichnet. Günstig bewertet ist er dennoch. Doch wer hier eine Chance sieht, muss auch die Risiken kennen.

Der Deutsche Leitindex ist seit Jahresbeginn immer wieder abgerutscht. Steigende Preise und Zinsen sowie pessimistische Konjunkturprognosen sind der Grund dafür. Diese Umstände haben dafür gesorgt, dass der Dax sich von seinem Höchststand im Dezember 2021 bei über 16.000 Punkten immer weiter entfernt hat. Seit Jahresbeginn ist ein Kursverlust von rund zehn Prozent entstanden.

Das Minus war im Jahresverlauf jedoch schon weitaus größer. So lag es zeitweise bei mehr als 26 Prozent. In den vergangenen vier Wochen hat sich der Dax erneut erholt. Der Kurs stieg um etwa 15 Prozent an. Doch handelt es sich dabei bloß um eine weitere kurzfristige Bärenmarktrally? Oder dürfen Börsianer auf eine nachhaltige Erholung hoffen?

Im Podcast Handelsblatt Today spricht Handelsblatt-Finanzmarktspezialist Ulf Sommer mit Host Lena Jesberg über die Bewertung des wichtigsten deutschen Index. Trotz des jüngsten Aufschwungs sei der nämlich noch immer deutlich unterbewertet. Erst bei 19.000 Punkten könne von einer durchschnittlichen Bewertung die Rede sein. Doch ehe Anlegerinnen und Anleger nun günstig nachkaufen, sollten sie die Risiken kennen.

Außerdem: Aktuell beschäftigt sich die Europäische Zentralbank damit, wo das eigene Finanzsystem am verwundbarsten ist. Jan Mallien, geldpolitischer Korrespondent des Handelsblatts, spricht im Podcast über den aktuellen Finanzstabilitätsbericht der EZB. Darin stellt die Notenbank vier Risiken besonders heraus.

