Handelsblatt Today Mehr Wachstum, weniger Bürokratie: So will die Ampel das Land voranbringen

Düsseldorf In aktuellen Wahlumfragen wird deutlich: Weite Teile der Bevölkerung sind unzufrieden mit der Bundesregierung und ihrem Umgang mit den aktuellen Krisen. Diese Verdrossenheit setzt die Ampel unter Handlungsdruck. Die zweitägige Kabinettsklausur in Meseberg wurde so in gewisser Weise zur Güteprüfung für die Koalition.

„Wir sind eine Regierung, wo gehämmert und geschraubt wird“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der abschließenden Pressekonferenz am Mittwoch. Das führe zu Geräuschen, liefere am Ende aber auch ein Ergebnis. Dieses umfasst in diesem Fall Maßnahmen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Bürokratie in Deutschland abbauen sollen. Über die Details berichtet Martin Greive, stellvertretender Leiter des Handelsblatt-Hauptstadtbüros, in der aktuellen Folge von Handelsblatt Today.

Viele unzufriedene Wählerinnen und Wähler zieht es indes an den Rand des politischen Spektrums. Die AfD holt in den Umfragen immer weiter auf und verdrängt sogar die SPD vom zweiten Platz. Ob das der Wirtschaft schadet, erklärt Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder im Podcast.

Mehr: Ampel entlastet Wirtschaft um sieben Milliarden Euro

