Handelsblatt Today Nach Handelsblatt-Enthüllungen: Tesla startet Datenschutz-Offensive

Düsseldorf Ende Mai hat das Handelsblatt die „Tesla-Files“ veröffentlicht und damit ein mutmaßliches Datenleck bei dem US-Elektroauto-Bauer enthüllt. Informanten hatten dem Handelsblatt 100 Gigabyte an Daten zugespielt. Knapp 14 Wochen nach dem Skandal räumt das Unternehmen erstmals indirekt Verbesserungsbedarf ein – und kündigt in einer internen Mitteilung Maßnahmen für einen besseren Datenschutz an.

„Wir sehen das als Bestätigung“, sagt Sönke Iwersen, Co-Leiter des Investigativressorts, im Podcast. Whistleblower hätten gesagt, dass sie zahlreiche Daten für das Unternehmen „einfach frei abrufen“ konnten, darunter neben sensiblen Daten wie etwa Privatadressen auch Batterie-Baupläne. Nun habe Tesla entschieden, den Zugang zum Projektmanagementsystem Jira zu ändern. „Auf Wunsch unserer Rechtsabteilung wird die automatische Registrierung deaktiviert“, zitiert Iwersen aus dem Schreiben. „Wir hätten gedacht, dass solche grundlegenden Datenmanagement-Fragen längst geklärt sind.“

