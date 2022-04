Handelsblatt Today Öl, Kohle, Gas: Welches Embargo sich Deutschland wann leisten kann

Düsseldorf Die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha haben weltweit für Entsetzen gesorgt und den Druck auf Deutschland erhöht, die Energieimporte aus Russland zu stoppen. Die EU plant ein neues Sanktionspaket, das unter anderem ein Importverbot für russische Kohle beinhaltet.

Ingrid Nestle und Michael Kruse, die energiepolitischen Sprecher der Grünen und der FDP, plädieren in der neuen Folge von „Handelsblatt Today“ für ein besonnenes Vorgehen – und einen schrittweisen Ausstieg. Denn ein sofortiger Lieferstopp bei russischem Gas würde gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben, da sind sich die Ampel-Koalitionäre einig.

„Wir würden Gefahr laufen, die deutsche Wirtschaft so weit von der Gasversorgung abzuschneiden, dass wir genau die Dinge nicht mehr produzieren könnten, die wir brauchen, um unabhängig von Russland zu werden“, sagt Nestle. Als Beispiele führt sie Erneuerbare-Energien-Anlagen und Dämmstoffe an.

FDP-Energiepolitiker Kruse hält aber einen dreistufigen Prozess für möglich: „Aus Öl können wir innerhalb weniger Wochen aussteigen, weil wir einen liquiden Weltmarkt haben und nur noch einen kleinen Teil aus Russland ersetzen müssen.“

Bei der Kohle seien bereits viele Prozesse angestoßen worden, die einen Ausstieg ermöglichen sollen, hier könne es aber noch drei bis vier Monate dauern. Und beim Gas werde es am längsten dauern, bis man unabhängig von Russland sei. „Da geht es vor allem darum, eine alternative Infrastruktur aufzubauen wie etwa LNG-Terminals“, erklärt Kruse.

Fracking scheint keine Option zu sein

Beide befürworten eine Energiesparkampagne, um den Verbrauch hierzulande zu senken und die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Ein Tempolimit auf Autobahnen hält Kruse aber nicht für die geeignetste Maßnahme, um Energie zu sparen.

Eine Ausweitung der heimischen Erdgasförderung ist in der aktuellen Situation weder für Nestle noch für Kruse ein Tabu, allerdings glauben beide nicht, dass sich dadurch nennenswerte kurzfristige Effekte erzielen lassen. „Wir sollten über die Nordseegasförderung nachdenken, aber sie ist keine Hilfe für die Problemlage, in die wir vor dem nächsten Winter geraten können“, erklärt Kruse.

Auch eine Reaktivierung der umstrittenen Fracking-Methode halten beide nicht für den klügsten Schritt. „Wir müssen schnelle und präzise Maßnahmen ergreifen und dürfen uns nicht in anderen Debatten verheddern“, sagt Kruse.

Gazprom Germania wird der Bundesnetzagentur unterstellt

Außerdem: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Montag die Bundesnetzagentur als Treuhänderin bei Gazprom Germania eingesetzt. Die ehemalige Tochter des russischen Gaslieferanten Gazprom ist hierzulande für 40 Prozent der Gasversorgung zuständig.

>> Lesen Sie auch: Interview mit Netzagentur-Präsident Klaus Müller zur Gasversorgung

Zum einen will das Ministerium so die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherstellen. Außerdem wurde mit der beispiellosen Aktion ein undurchsichtiger Eigentümerwechsel verhindert. Der russische Mutterkonzern hatte vergangene Woche erklärt, er wolle seine deutsche Tochter „aufgeben“.

Am Wochenende stellte sich dann heraus, dass zwei russische Unternehmen, über die man in Deutschland nichts weiß, die neuen Eigentümer von Gazprom Germania werden sollten. Dem hat die Bundesregierung nun einen Riegel vorgeschoben. Und eine unkontrollierte Insolvenz ist auch erstmal abgewendet. „Es ist beeindruckend, wie schnell und entschieden der Bundesminister an dieser Stelle gehandelt hat“, kommentiert Nestle.

