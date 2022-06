Handelsblatt Today So können Sie Ihr Vermögen gegen eine drohende Euro-Krise absichern

Düsseldorf Die Angst vor einer neuen Euro-Krise wächst. Denn die historisch hohe Inflation hat die Währungsunion fest im Griff. Um die Teuerung einzudämmen, wird die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli den Leitzins anheben. Doch der Plan ist mit großen Risiken verbunden – besonders für die hochverschuldeten Südländer wie Italien oder Spanien. Ein Zinsanstieg könnte deren Haushalte früher oder später ins Wanken bringen.

Auch für Privatanleger wird die geldpolitische Reaktion der EZB zur Gefahr. Durch die hohe Inflation macht das klassische Sparen derzeit wenig Sinn. An den Aktienmärkten geht es derweil bergab. Eine sichere Geldanlage ist in diesen Tagen nur schwer zu finden. Und die Situation könnte in den kommenden Monaten noch komplizierter werden.

„Der Euro wird nicht auseinanderfallen, wir werden auch noch eine dritte und eine vierte Euro-Krise erleben“, sagt Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. In Bezug auf das Anlageverhalten der Deutschen kritisiert er: „Das Ausblenden anderer Währungen ist der größte Mangel in deutschen Portfolios.“ Wie Anleger jetzt im Detail reagieren sollten, bespricht Lehr in dieser Folge von „Handelsblatt Today“ mit Moderatorin Lena Jesberg.

Außerdem: Es gibt zwar eine Währungs-, aber keine Fiskalunion zwischen den Euro-Ländern. Brüssel-Korrespondent Moritz Koch erläutert im Gespräch mit Tobias Gürtler, warum das in diesen Tagen mehr denn je problematisch ist – und weshalb es dennoch unwahrscheinlich ist, dass die Euro-Länder dieses, ihr Grundproblem auf absehbare Zeit, aus der Welt schaffen werden.

