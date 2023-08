Handelsblatt Today Spartipps für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Düsseldorf Jeder Vierte wird im Laufe seines Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig. Das zeigen Daten der Deutschen Aktuarvereinigung DAV. Für Finanzberater und Verbraucherschützer gehört die Berufsunfähigkeitsversicherung deshalb längst zur Pflichtausstattung eines jeden.

Denn im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber nur bis zu sechs Wochen den Lohn weiter. Danach springt die Krankenkasse ein, anschließend unter gewissen Umständen der Staat. Doch diese Leistungen reichen zum einen oft nicht aus. Zum anderen sind sie an strenge Bedingungen geknüpft, die Finanzberaterin und -bloggerin Hava Misimi im Podcast ausführt.

Umso wichtiger sei auch aus ihrer Sicht der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung – am besten so früh wie möglich. In der neuen Folge von Handelsblatt Today gibt Misimi Tipps, wie Versicherungsnehmer beim Abschluss eines Vertrages sparen können.

Außerdem: Das Biotech-Unternehmen Curevac hat am Landgericht Düsseldorf eine Klage gegen Biontech eingereicht. Der Tübinger Wettbewerber wirft Biontech Patentrechtsverletzungen vor und macht Schadenersatzansprüche geltend. Biontech bestreitet die Vorwürfe. Für Curevac könnte die Klage finanzielle Hintergründe haben. Curevac war nach hoffnungsvollem Start Mitte 2021 daran gescheitert, selbst einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt zu bringen.

