Handelsblatt Today Spezial – Teil 2 Wie Fake-Broker im Internet arglose Anleger um ihr Geld bringen

Düsseldorf Wer im Internet unterwegs ist, trifft häufig auf dubiose Angebote, die schnellen Reichtum versprechen. Für Anlegerinnen und Anleger, die sich darauf einlassen, endet das Ganze nicht selten im Totalverlust.

Mal sind es Finfluencer, die vom nächsten Geheimtipp schwärmen, mal ist es der entfernte Bekannte auf Facebook. Und manchmal ist es ein Prominenter, der angeblich in einer Werbeanzeige für ein besonders renditeträchtiges Investment wirbt. Was die Opfer nicht wissen: Das Ganze ist Fake.

Im Fall von Hartmut Worm waren es die Tech-Größen Elon Musk, Jeff Bezos und Bill Gates, die in einer Werbeanzeige als Köpfe hinter einer neuen Kryptowährung vorgestellt wurden. Worm investierte viel Geld, doch die Rendite blieb aus. Am Ende waren mehrere Zehntausend Euro weg. „Da ist man schon am Grübeln, wie man online so abgezockt werden kann“, sagt er.

Die ganze Geschichte – und vier weitere – gibt es von Montag bis Freitag bei Handelsblatt Today.

Teil 1 hören Sie hier: Was hinter der Firma „Shopwithme“ steckt

Wir haben ein exklusives Angebot für Handelsblatt-Today-Hörer: Testen Sie das digitale Handelsblatt drei Monate mit 30 Prozent Rabatt und bleiben Sie immer informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Mehr Informationen erhalten Sie hier

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]

Ab sofort sind wir bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichbar: 01523 – 80 99 427