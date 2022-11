Handelsblatt Today US-Special Die USA als Gewinner der Weltlage

Vor allem niedrige Energie-Kosten machen die USA auch für ausländische Unternehmen attraktiv. Was könnten die Midterms daran ändern? Darüber diskutieren wir mit Wirtschaftsexpertin Sandra Navidi und unserem New-York-Korrespondenten Felix Holtermann.

Wie stehen die USA vor den Zwischenwahlen im internationalen Wettbewerb da? Und was könnten die Midterms daran ändern? Über diese Fragen diskutieren wir in der vierten Folge unseres Podcast-Specials zu den US-Zwischenwahlen. Dazu sprechen wir mit der Wirtschafts-Expertin und Buchautorin Sandra Navidi und mit unserem New York-Korrespondenten Felix Holtermann, der viele Unternehmen vor Ort besucht hat.

„Die USA haben insbesondere ein Problem nicht, was Europa hat. Und das ist die Energie-Sicherheit“, erklärt die Wirtschafts-Expertin und Buchautorin Sandra Navidi. Vor der Wahl stehen die USA im internationalen Wettbewerb tatsächlich ziemlich gut da. Vor allem die Industrie boomt und auch immer mehr deutsche Unternehmen bauen ihre Produktion hier aus. Viele US-Bundesstaaten buhlen mit zum Teil überraschenden Methoden um die Investoren aus dem Ausland.

Navidi glaubt, dass ein Wahlsieg der Demokraten für deutsche Unternehmen besser wäre: „Wenn die Demokraten hier an der Macht bleiben, dann ist Rechtssicherheit gegeben und das ist für Unternehmen das wichtigste.“

