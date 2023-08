Handelsblatt Today Welche Technologien uns für die Eroberung des Weltraums noch fehlen – und wie wir sie entwickeln

Düsseldorf Die Ziele der modernen Raumfahrt sind ambitioniert – deshalb gerät die Erforschung des Weltalls zuletzt wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch ob Menschen den Mars oder gar den Rand unseres Sonnensystems in den nächsten Jahrzehnten erreichen werden, das hängt auch davon ab, welche Energiequellen wir in naher Zukunft erschließen können.

In der Raketenforschung gibt es zwei Hoffnungstechnologien: die Kernspaltung und die Kernfusion. Mit beiden könnte die Reisezeit zum Mars deutlich verkürzt werden – was einen zeitnahen Flug zum roten Planeten noch wahrscheinlicher machen würde. Der sei ohnehin „nur ein logistisches Problem“, erklärt Martin Tajmar, Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. Es gehe dabei vor allem um Fragen des Auftankens und des Treibstofftransports.

Mit einem Kernfusionsantrieb würden auch diese Faktoren entfallen. Allerdings ist es der Menschheit bisher noch nicht gelungen, kontrolliert große Mengen Energie aus Kernfusion zu gewinnen. Zwar gibt es Start-ups wie Marvel Fusion, die an dieser Technologie forschen. Der industrielle Durchbruch blieb aber bisher aus. Doch sollte es einmal so weit sein, würde die Kernfusion nicht nur die ganze Raumfahrt grundlegend verändern, weil sich Reisezeiten im All damit entschieden verkürzen – sondern auch die Zivilisation hier auf der Erde revolutionieren.

