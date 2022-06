 Handelsblatt Today: Wie beliebt ist Deutschland als Investitionsstandort noch?

Düsseldorf Deutschland gilt als vermeintlich attraktiver Standort für Investitionen. Besonders US-amerikanische Tech-Unternehmen scheinen großen Wert auf einen „Made in Germany"-Standort zu legen: Beispielsweise will Tesla-Chef Elon Musk die Gigafactory in Grünheide erweitern, und auch Apple will für eine Milliarde Euro sein Chip-Design-Zentrum in München ausbauen.

„Das sind zweifellos tolle Projekte von zwei sehr namhaften Adressen, allerdings spiegeln diese nicht den Trend wider“, erklärt Aktienanalyst Ulf Sommer. Die Zahl der von ausländischen Unternehmen angekündigten Investitionsprojekte in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gesunken. Das zeigte eine Erhebung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.

Der Trend sinkender ausländischer Investitionszahlen in Deutschland ist allerdings kein europaweites Problem, obwohl Europa verglichen mit Asien und USA die schwächste Wirtschaftsmacht ist“, sagt Sommer. Deutschlands größte europäische Mitstreiter, Frankreich und Großbritannien, verzeichnen beide einen Zuwachs bei ausländischen Investitionen.

Warum besonders China Deutschland dennoch als wichtigsten Investitionsstandort sieht und inwieweit dieses Verhältnis beider Länder durch den Ukrainekrieg verändert werden könnte, bespricht Host Mary Abdelaziz-Ditzow mit Ulf Sommer in dieser neuen Folge Handelsblatt Today.

