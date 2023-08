Handelsblatt Today Wie die USA europäische Greentech-Firmen ins Land locken

Düsseldorf 370 Milliarden US-Dollar schwer ist der Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden. Seine Regierung will mit dem Programm Zukunftstechnologien ins Land holen und nachhaltige Industrien fördern.

Viele Unternehmen hoffen jetzt, von dem Fördertopf profitieren zu können. Einige ändern dafür sogar kurzfristig ihre Pläne – darunter auch Firmen aus Europa.

Einige Greentech-Größen wie Meyer Burger und Climeworks zieht es jetzt in die USA. „Die US-Regierung bringt unbürokratisch und schnell Geld auf die Straße, beispielsweise Energiepauschalen für Unternehmen in Millionenhöhe. Das ist hier in Europa natürlich ein ganz anderes Bild“, erklärt Handelsblatt-Energie-Reporterin Kathrin Witsch.

Außerdem: ING Deutschland hat Quartalszahlen vorgelegt. Die Bank scheint von der Zinswende der EZB zu profitieren. Zuletzt zahlte sie ihren Neukunden Tagesgeldzinsen in Höhe von 3,5 Prozent – und konnte so im zweiten Quartal ihre Einlagen um 15,6 Milliarden Euro aufstocken.

