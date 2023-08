Handelsblatt Today Wie Putin trotz der westlichen Sanktionen seine Kriegskasse füllt

Düsseldorf Erstmals in diesem Jahr hat Russland im Juli wieder steigende Staatseinnahmen aus dem Export von Öl und Gas erzielt. Die Erlöse wuchsen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent auf nunmehr 8,66 Milliarden Dollar. Dabei wollten die EU, die G7-Staaten und Australien genau das verhindern, als sie im Dezember 2022 einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen haben. Denn mit den Einnahmen aus dem Rohstoffexport finanziert Kremlchef Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zuletzt verkaufte Russland sein Öl für durchschnittlich 65 Dollar pro Fass, also über dem Preisdeckel des Westens von 60 Dollar je Barrel. „Das Öl am Weltmarkt wird aktuell für 85 Dollar pro Barrel gehandelt“, sagt Handelsblatt-Korrespondent Jakob Blume. Russland müsse seinen Käufern also einen gewissen Rabatt einräumen. „Das ist ein Zeichen dafür, dass die Sanktionen zumindest zum Teil wirken“, sagt Blume. Allerdings habe sich der Preis für russisches Rohöl zuletzt deutlich schneller verteuert als der Weltmarktpreis. Blume erklärt im Podcast, warum Putin trotz der Sanktionen des Westens seine Kriegskasse weiter füllen kann.

Außerdem: Roman Winkelhahn spricht mit Wall-Street-Reporter Markus Koch über die Quartalszahlen von Disney.

Mehr: Trotz aller Sanktionen: Russland verdient wieder mehr Geld mit Öl und Gas

