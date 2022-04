Handelsblatt Today Wie sich deutsche Unternehmen auf den Energieboykott vorbereiten

Düsseldorf Die mutmaßlichen Kriegsverbrechen im nordwestlich von Kiew gelegenen Butscha haben für weltweites Entsetzen gesorgt. Die EU will deshalb den Druck auf Russland wieder erhöhen. Als Druckmittel steht vor allem der Boykott wichtiger Energieträger zur Debatte.

Ein Importstopp russischer Kohle ist im Rahmen eines fünften Sanktionspakets seit Mittwoch auf dem Weg. Noch müssen die EU-Staaten einstimmig darüber abstimmen, doch die Sache scheint so gut wie beschlossen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bereits weitere Schritte an: „Aber jetzt müssen wir uns Öl anschauen.“

Auch ein Gasembargo ist nicht ausgeschlossen. Für deutsche Unternehmen sei ein Verzicht auf Erdgas aus Russland allerdings fatal, wie Handelsblatt-Redakteur Christian Rickens in der aktuellen Folge Handelsblatt Today erklärt: „Die Abhängigkeit ist sehr hoch: 50 Prozent des Erdgases, das wir in Deutschland verwenden, kommen aus Russland.“ Da Gas durch Pipelines transportiert wird und diese sich nicht problemlos versetzen lassen, sei es besonders schwierig an Ersatz zu kommen.

Ein Öl-Embargo ist derzeit am wahrscheinlichsten

Besonders energieintensive Branchen wie die Stahl- und Chemiebranche wären von einem solchen Szenario besonders betroffen. Einer der größten Erdgasverbraucher in Deutschland ist das BASF-Werk in Ludwigshafen. „Würde das stillstehen, hätte das dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft: Viele Kunststoffe die dann wiederum in der Automobilbranche gebraucht werden, werden dort produziert“, sagt Rickens.

Einfacher sei es dagegen russisches Rohöl zu substituieren. Derzeit kommt ein Drittel des Bedarfs in Deutschland aus Russland. Ein Ölboykott hält Rickens für unproblematischer als ein Verbot der Gaseinfuhr: „Das Öl kommt in Tanks zu uns. Hier kann also wesentlich leichter im Weltmarkt eingekauft werden.“

Trendwende bei Immobilienpreisen

Außerdem: Im letzten Quartal 2021 sind die Preise für deutsche Wohnimmobilien laut Statistischem Bundesamt im Rekordtempo gestiegen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 12,2 Prozent. Laut einer Studie der Deutschen Bank könnte dieser Preiszyklus 2024 jedoch ein Ende finden, erklärt Handelsblatt-Immobilienexperte Carsten Herz: „Wir sprechen hier von einem leichten Preisrückgang von gerade mal zwei Prozent. Nichts, was den Markt völlig umstülpt.“

Für die baldige Trendwende gebe es verschiedene Gründe: Weniger Zuzug, das Ende der Nullzinspolitik und verschärfte Klimaauflagen, die einen Umbau einiger Immobilie womöglich nötig machen. Was das für Kaufinteressierte bedeutet, verrät der Immobilienexperte im zweiten Teil des Podcast.

