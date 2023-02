Handelsblatt Today Wieso sich die Ufo-Sichtungen nur scheinbar häufen

Weltweit scheint eine wahre Jagd auf Spionageballons in Gang gekommen zu sein. Doch offenbar sind die Fälle nicht so neu wie gedacht.

Seitdem Anfang Februar über den USA ein mutmaßlicher Spionageballon aus China abgeschossen wurde, werden immer mehr ähnliche Fälle bekannt. An drei aufeinanderfolgenden Tagen und zuletzt am Sonntag hat das US-Militär insgesamt vier nicht identifizierbare Flugobjekte vom Himmel geholt. Anfang der Woche meldeten weitere Länder, dass auch in ihrem Luftraum unbekannte Flugkörper aufgespürt wurden, darunter China und Taiwan.

Über die Hintergründe ist in allen Fällen bislang wenig bekannt. Doch der Verdacht, dass die Flugkörper für militärische Zwecke im Einsatz gewesen sein könnten, liegt nahe, wie Technologie-Redakteurin Larissa Holzki in der aktuellen Folge von Handelsblatt Today erklärt. „Man sollte nicht nur bei Drohnen an militärische Zwecke denken. Auch Ballons wurden in der Vergangenheit und werden sicherlich auch noch in der Zukunft für militärische Zwecke genutzt.“

Zudem würden Hinweise auf den Websites der Hersteller auf eine militärische Nutzung hindeuten. „Wir wissen aber auch, dass Programme angestrebt werden. Daraus haben die Länder in der Vergangenheit auch kein großes Geheimnis gemacht. Es hat sich, so scheint es, nur keiner dafür interessiert“, so Holzki.

Derzeit würden sich Fälle dieser Art aber nicht häufen, sondern es werde lediglich mehr auf solche Flugkörper geachtet, führt Holzki aus: „Nachdem man den ersten Ballon eindeutig gesehen hat, wurden die Radare auf Flugobjekte mit ähnlichen Eigenschaften scharf gestellt.“

Damit liegt der Verdacht nahe, dass mutmaßliche Spionageballons bisher stillschweigend gegenseitig geduldet wurden. Durch den chinesischen Ballon hat sich die Lage aber geändert.

