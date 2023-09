 MSCI World: Diese Zwei Themenfonds haben eine bessere Performance

Düsseldorf Die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit sind in den vergangenen Jahren immer stärker ins Zentrum des öffentlichen Diskurses gerückt. Das haben auch Fondsmanager längst erkannt. Beinahe zu jedem populären Thema gibt es einen Fonds. Und: Solche Themenfonds wecken immer mehr das Interesse von Anlegern, wie eine Studie von Scope Fund Analysis zeigt.

Das Analysehaus hat 281 Aktienfonds zu zwölf Themen untersucht. Deren Kapital ist allein in den vergangenen drei Jahren um fast die Hälfte auf 119 Milliarden Euro gestiegen. Finanzkorrespondent Ingo Narat erklärt die hohe Nachfrage nach Themenfonds in der neuen Folge von Handelsblatt Today: „Die Story kann gut erzählt werden, und eine gute Story verkauft sich auch gut. Und wir als Anleger kaufen die auch gern. Kein trockenes Finanzzeug, was zum Anfassen.“

MSCI-World: Bei diesen Themen fällt der Fond zurück

Doch in den meisten Fällen bezahlen Anleger ihre Faszination für eine gute Geschichte mit ihrer Rendite, wie ein Vergleich mit dem MSCI-World-Index im Rahmen der Studie zeigt. „Die durchschnittlichen Anlageergebnisse bei allen zwölf Themen waren natürlich sehr unterschiedlich, aber: Bei zehn der zwölf Themen waren sie geringer als der Index“, sagt Narat. Zwei Themen hingegen lieferten auf Jahressicht zuletzt eine bessere Performance als der Weltindex: KI und Robotik.

Außerdem: Am Freitag will der Bundestag final über das Gebäudeenergiegesetz abstimmen. Die vorangegangenen Diskussionen haben viele Bürgerinnen und Bürger jedoch verunsichert. Politik-Korrespondentin Silke Kersting fasst die wichtigsten Fakten für Eigentümer und Mieter zusammen. Im Podcast räumt sie überdies mit einem Mythos auf.

Mehr: Wie die populären Themenfonds Anleger enttäuschen

Erstpublikation: 06.09.2023, 17:11 Uhr.

