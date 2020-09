Podcast Handelsblatt Today Christian Sewing erklärt, wie die Deutsche Bank der Coronakrise trotzen will

Die Chefs der deutschen Finanzwelt äußern sich zur aktuellen Krise – und zum Fall Wirecard. Ein „ Best of " des Banken-Gipfels aus Frankfurt finden Sie im Podcast.

Düsseldorf Banken vor dem Sturm – so lautet das Motto des diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfels in Frankfurt. Dieser Titel trifft die aktuelle Stimmung gut: Denn obwohl die Wirtschaft langsam wieder hochfährt, rechnen Ökonomen im Herbst mit schweren Folgen für den Finanzsektor in Deutschland.

Was müssen deutsche Banken also tun, um sich gegen hohe Kreditausfälle zu wappnen? Mit welcher Strategie will besonders die Deutsche Bank sicher durch die Krise kommen? Diese und weitere Fragen haben Chefredakteur Sven Afhüppe und Leiterin des Finanzressorts, Kathrin Jones, heute dem Chef der Deutschen Bank gestellt.

Aber nicht nur Christian Sewing war zu Gast in Frankfurt. Auch Bafin-Chef Felix Hufeld und Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, haben teilgenommen. Unsere Banken-Expertin war live vor Ort. Mit Yasmin Osman haben wir die spannendsten Momente für Sie zusammengefasst.

