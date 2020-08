Podcast Handelsblatt Today Delivery-Hero-CEO Niklas Östberg: „Wir haben es dieses Jahr geschafft, in Europa profitabel zu werden“

Delivery Hero steht vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga. Einen operativen Gewinn schreibt der Lieferdienst aber noch nicht. Wie sich das ändern soll, erklärt CEO Östberg.

Börsenexperten sind sich sicher: Delivery Hero wird Wirecard noch diesen Monat im DAX ersetzen. Bei den entscheidenden Kriterien, wie Marktkapitalisierung und Börsenumsatz, liegt der Lieferdienst vorne.

Einen operativen Gewinn hat das Unternehmen aber noch nicht geschrieben. Mit welcher Strategie soll sich das ändern? Und wie will der Lieferdienst mit seinem Geschäftsmodell überzeugen? Wir haben den Chef von Delivery Hero, Niklas Östberg, gefragt.

Außerdem in unserem neuen Podcast: Die heruntergewirtschaftete US-Post hat Ärger mit Präsident Donald Trump. Er lehnt eine Finanzspritze ab, weil er die Stimmabgabe per Brief bei den Präsidentschaftswahlen kritisch sieht. Mit unserer US-Korrespondentin Annett Meiritz haben wir über Trumps Motive und über den Parteitag der US-Demokraten gesprochen. Wie wollen die Demokraten die US-Wirtschaft retten? Und welcher Präsident hilft Amerika am Ende mehr?

