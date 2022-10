Wall Street mit Markus Koch Aktivist steigt bei Salesforce ein | Solide Ergebnisse fachen Rallye an

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Die Rallye an der Wall Street setzt sich fort, angefacht durch erneut besser-als-befürchtete Ergebnisse. Goldman Sachs, State Street, Johnson & Johnson und Lockheed Martin schlagen die Ertragsziele der Wall Street. Trotz einer bereits ausgesprochenen Ertragswarnung kann der Spielzeug-Gigant Hasbro die Ziele nicht einhalten. Der Investor Starboard Value LP hat eine „signifikante“ Beteiligung an dem Dow Jones-Wert Salesforce gemeldet und sieht großes Potential für den Konzern. Das Unternehmen hatte im August eine Gewinnwarnung für das Fiskaljahr 2023 ausgesprochen. Wie hoch die Beteiligung genau ist, ist noch nicht bekannt. Die Aktie legt rund 7% zu. Morgan Stanley geht davon aus, dass der Bärenmarkt noch nicht beendet ist. Wie dem auch sei, sieht der dortige Aktienstratege eine Rallye des S&P 500 bis zur 200-Tageslinie bei 4150 Punkten. Spannend zu sehen, dass die Rallye bei Aktien von Anleihen nicht bestätigt wird. Die Fed Funds signalisieren weiterhin einen Zinsgipfel von knapp unter 5% - was für eine Fortsetzung der Rallye schwierig ist.

