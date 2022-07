Wall Street mit Markus Koch Bullen starten zweiten Versuch einer Rallye

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Die Berichtssaison wird nervig. Wir haben einen großen Elefanten im Raum: den sehr festen US-Dollar. Und der sorgt bei IBM, Johnson & Johnson und Lockheed Martin für Gegenwind. Goldman Sachs glaubt, dass man das gleiche Problem auch bei Apple sehen wird, wenn dort in den kommenden Wochen die Ergebnisse gemeldet werden. Der Dollar ist allerdings heute Morgen schwächer. Man spekuliert, dass die EZB den Leitzins um gleich 50 Basispunkte anheben könnte an diesem Donnerstag. Ein schwächerer Dollar, ein stärkerer Aktienmarkt hier in den USA. Nicht vergessen: Die Korrelation Dollar und S&P 500 ist aktuell sehr hoch.