Wall Street mit Markus Koch Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen | Inflation und Ergebnisse

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Die Wall Street stellt sich auf etwas höher als erwartete Daten ein. Meiner Meinung nach wird nicht ausreichend darauf geachtet, wie sich Anleihen in den letzten Tagen verhalten haben (keine Reaktion auf heißere Erzeugerpreise), und wie sich das Narrativ aus der FED verändert hat. Es wird wesentlich öfter darüber gesprochen, dass sowohl die Inflations- wie auch die Rezessionsrisiken bedacht werden sollten. Das Wall Street Journal betont, dass die FED das Tempo der Anhebungen auf 50 oder sogar nur 25 Basispunkte verlangsamen sollte. Die Zeitung gilt als eine Art Sprachrohr der FED. Die Ratingagentur Moody’s geht davon aus, dass sich die Inflation innerhalb der nächsten 6 Monate halbieren wird! Was ich damit sagen will, ist das sich die Rhetorik der Notenbank in den kommenden Monaten entschärfen dürfte. Gleichzeitig sehen wir, dass die noch sehr junge Berichtssaison besser-als-befürchtete Ergebnisse liefert. Heute Morgen liegen die Ergebnisse von BlackRock, Delta Air Lines und Walgreens über den Zielen des Marktes, mit keinen deutlichen Reduktionen bei den Aussichten. Daher halte ich an der Meinung fest, dass wir eine Gegenbewegung an den Märkten sehen werden.

