Wall Street mit Markus Koch Erneute Warnungen, der Rallye nicht hinterherzulaufen! Microsoft bestätigt Abbau von 10.000 Jobs!

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Die Futures an der Wall Street tendieren vor dem US-Opening leicht freundlich. Während die Aktien von United Airlines von den robusten Ergebnissen und Aussichten profitieren, tendieren die Aktien von PNC Financial und J.B.Hunt nach enttäuschenden Zahlen schwächer. Zahlreiche Medienberichte signalisieren, dass Microsoft womöglich noch heute den Abbau von 5% der Belegschaft melden wird. Bewahrheiten sich die Spekulationen, dürften 11.000 Stellen gestrichen werden. Teladoc Health hat vor dem Opening gemeldet, dass 6% der Belegschaft abgebaut werden. Außerdem sollen die Kosten auch in anderen Bereichen reduziert werden.

Morgan Stanley stuft heute die Aktien von IBM ab, während die Citigroup die Aktien von Morgan Stanley abstuft. Mike Wilson, Investmentstratege von Morgan Stanley, und Marko Kolanovic, Quant-Stratege von J.P. Morgan, warnen erneut, dass Anleger der seit Jahresauftakt laufenden Rallye nicht mehr hinterherlaufen sollten. Die unlängst guten Nachrichten seien in den Kursen im Wesentlichen reflektiert, und die Risiken einer Rezession, enttäuschender Margen und Ergebnisse, wie auch einer zu stark straffenden US-Geldpolitik, seien nicht unterschätzen.

