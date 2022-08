Wall Street mit Markus Koch Leichte Gewinnmitnahmen, Schwache Daten aus USA und China

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten aus China fallen enttäuschend aus, was in Folge die globalen Wachstumsbedenken anfacht. Dass China den Zins um magere 10 Basispunkte senkt, ist kaum der Rede wert. In den USA bricht der Empire State Geschäftsklima Index der Industrie überraschend stark ein. Der zweitgrößte Monatseinbruch in der Geschichte des Index. Es stellt sich die Frage, ob die Wirtschaft vielleicht sogar schneller abkühlt als die Inflation.

Testen Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen für 1€ und bleiben Sie zu den Entwicklungen an den Finanz- und Aktienmärkten informiert. Mehr zum Vorteilsangebot der Handelsblatt-Fachmedien finden Sie hier.