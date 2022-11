Wall Street mit Markus Koch Mehr Luft nach oben? Interessante Reaktion auf Bad News!

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Seit 1945 tendiert der Mittwoch in den Jahren, in denen der S&P über 10% verloren hat, in 91% der Fälle freundlich, so Bespoke Investment. Wir sehen heute Morgen trotz überwiegend enttäuschender Ergebnisse leichte Kursgewinne. Die Zahlen oder Aussichten fielen bei Autodesk, HP, Nordstrom und VMWare enttäuschend aus. Die Credit Suisse warnt vor einem möglichen Verlust von 1,5 Mrd. Sfr im vierten Quartal. Persönlich finde ich aktuell die Meldungen weniger spannend, wie die Reaktion darauf. Dell hat die Aussichten reduziert, aber die Aktie beendete den Tag fest. HP reduziert die Aussichten, meldet umfangreiche Entlassungen, mit der Aktie heute freundlich.

Ein kleiner Blick in die jüngste Vergangenheit: Der S&P konnte am 13. Oktober trotz der höher als erwarteten Verbraucherpreise zulegen. Die Reaktion auf die niedriger als erwarteten Verbraucherpreise am 10. November war um so größer. Die mahnenden Worte der vielen Notenbanker in dieser Woche, wurden vom Markt ignoriert. Sinken die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen bis Jahresende unter die Marke von 3,5% (was ich für möglich halte), sollte der S&P 500 das von Morgan Stanley angepeilte Niveau von 4150 Punkte erreichen.

Testen Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen für 1€ und bleiben Sie zu den Entwicklungen an den Finanz- und Aktienmärkten informiert. Mehr zum Vorteilsangebot der Handelsblatt-Fachmedien finden Sie hier.